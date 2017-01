Brandweer blust garage in Wijnjewoude

Publicatie: wo 18 januari 2017 01.10 uur

WIJNJEWOUDE - De brandweer van Jubbega heeft dinsdag aan het einde van de avond een garage geblust in Wijnjewoude.

Door nog onbekende oorzaak brak er brand uit in de garage naast een woning aan de Weinterp in Wijnjewoude. De brandweer van Jubbega was snel ter plaatse en wist de brand die gepaard ging met veel rookontwikkeling te blussen.

FOTONIEUWS