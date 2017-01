Schaatsen in de polder: 'It kin krekt'

Publicatie: di 17 januari 2017 19.45 uur

RYPTSJERK - Het was dinsdag een spannende dag in de Ryptsjerksterpolder. Kan er wel of niet geschaatst worden? Zeker honderd mensen kwamen gedurende de dag langs om te kijken. Velen besloten om het ijs niet op te gaan maar anderen konden het niet laten. Dit was niet zonder gevolgen. Veel schaatsers liepen natte benen op omdat ze er alsnog door heen gingen.

In de video een impressie

van de middag in de polder