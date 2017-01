Brug SkÃ»lenboarch geramd door schip

Brug Skûlenboarch geramd door schip

Publicatie: di 17 januari 2017 19.38 uur

JISTRUM - Een schip van 80 meter heeft dinsdagavond de brug van Skûlenboarch geramd. Door de aanvaring kan er sindsdien niet meer gebruik worden gemaakt van de brug door het autoverkeer. Door de aanvaring is de brug beschadigd geraakt. De schipper heeft de brug nooit opgemerkt en door de klap is de brug open komen te staan. De omwonenden hoorde een knal op het moment van de aanvaring.

De politie is als eerste ter plaatse gekomen om het verkeer tegen te houden. Zij laat weten dat er bij de aanvaring niemand gewond is geraakt. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Mogelijk is de dichte mist de oorzaak van de aanvaring. Naast de politie is ook Rijkswaterstaat ter plaatse gekomen met een boot. De gemeente heeft rond 20.00 uur hekken geplaatst zodat de politie niet meer nodig is om het verkeer tegen te houden.

Het is niet de eerste keer dat er een schip tegen de brug vaart. De laatste keer was in april 2016. Ook in januari 2014 werd de brug door een schip geraakt.

