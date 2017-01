Friese bevolkingsdaling zet door

Publicatie: di 17 januari 2017 18.45 uur

LEEUWARDEN - De bevolkingsdaling in Friesland zet door. Alleen in 2016 en 2017 is er nog sprake van een lichte groei, tot 646.174 inwoners. Het inwonertal daalt tot 637.500 in 2030 en 619.000 in 2040. De bevolkingsdaling gaat volgens de provincie Fryslân sneller dan in de prognose van 2013 werd verwacht.

Aantal huishoudens

Het aantal huishoudens groeit iets langer door dan het aantal inwoners. Friesland telt op dit moment circa 287.000 huishoudens. Rond 2030 wordt de piek van bijna 300.000 huishoudens bereikt. Daarna daalt het aantal gezinnen.

Verschillen per regio

Op regionaal niveau zijn grote verschillen te zien wat betreft de bevolkingsgroei. Friesland is ingedeeld in vijf regio's. Alle regio's krijgen in meer of mindere mate met een afname van het inwonertal te maken. Voor de zuidelijke regio's is dit tot 2030 beperkt, terwijl voor het noorden van de provincie 3% afname tot 2025 wordt verwacht. De gemeente Leeuwarden daarentegen groeit.

Asielmigratie heeft geen effect

Ondanks de asielmigratie op korte termijn, daalt het aantal inwoners de komende jaren. Slechts een deel van de asielzoekers wordt statushouder en vestigt zich vervolgens in Friesland. Zodra deze statushouders gehuisvest zijn, zijn ze vrij om te verhuizen. De meeste statushouders verhuizen daarna vaak naar de stedelijke gebieden.