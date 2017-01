Holwerd geen krimpdorp, Ternaard wel

Publicatie: di 17 januari 2017 16.20 uur

TERNAARD - Niet Holwerd, maar Ternaard laat een flinke daling van het aantal inwoners zien. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van de gemeente Dongeradeel. Het 'krimpdorp' Holwerd groeide in 2016 met 8 inwoners tot 1607 inwoners, Ternaard hield 25 bewoners minder over en bleef steken op 1380 inwoners. Ook in Hantum, Paesens, Moddergat en Anjum vertrokken relatief veel bewoners.

Dokkum zag het aantal inwoners flink stijgen, maar niet genoeg om de krimp in de dorpen op te kunnen vangen. In de stad woonden volgens de cijfers van begin 2017 12.575 mensen, 59 meer dan een jaar eerder. Het kleinste dorpje in de gemeente (Waaxens) werd nog kleiner en telde nog maar 35 inwoners. De totale gemeente Dongeradeel telde 30 inwoners minder ten opzichte van een jaar eerder. De gemeente telde 23901 inwoners op 1 januari 2017.