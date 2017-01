Vastzittende zwaan houdt hulpdiensten bezig

Publicatie: di 17 januari 2017 13.15 uur

DRACHTEN - Een vastzittende zwaan heeft dinsdagochtend de hulpdiensten flink bezig gehouden. Het dier zat vast in het ijs langs het Nipkowlaan in Drachten. Een wandelaar zag de noodlijdende zwaan en besloot alarm te slaan.

De dierenambulance kwam als eerste ter plaatse maar de medewerkers durfden het niet aan om via het ijs de zwaan te gaan redden. Er werd besloten om de brandweer te bellen. De brandweerlieden van Ureterp kwamen vervolgens ter plaatse. Omdat het water te diep was, moest eerst een speciaal waterpak uit Ureterp gehaald worden. Op het moment dat een brandweerman terugkwam met het pak, besloot de zwaan in actie te komen. Het dier stond op en liep vrolijk weg.