Politie doet inval in lege hennepkwekerij

Publicatie: di 17 januari 2017 13.08 uur

GROU - Aan de Tsjalk in Grou heeft de politie maandag rond het middaguur een reeds geruimde hennepkwekerij aangetroffen. De politie was de kwekerij op het spoor gekomen dankzij een tip. Via de brievenbus kwam de warmte en sterke hennepgeur de agenten al tegemoet.

Er is ter plaatse besloten om de woning te betreden en in de garage werd nog een vergeten henneptop aangetroffen. Op de zolder werd de reeds geruimde hennepkwekerij aangetroffen. 285 lege potjes waren stille getuige. Bij de inval is verder niemand aangehouden en de bewoonster zal later door de politie worden gehoord. Het materiaal en attributen van de kwekerij zelf zijn in beslag genomen en vernietigd.