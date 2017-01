Gaslekkage na graafwerk in Dokkum

Publicatie: di 17 januari 2017 12.18 uur

DOKKUM - Aan de Epo Sjuck fan Burmaniastrjitte in Dokkum is dinsdag rond 11.15 uur een gaslekkage ontstaan. Dit gebeurde bij rioleringswerkzaamheden in een tuin bij een woning. Bij het graven werd de gasleiding geraakt.

De brandweer van Dokkum, Stedin/Joulz en de politie kwamen ter plaatse. De brandweer verrichtte een paar metingen in de omgeving en zette de omgeving af. Stedin/Joulz is het gaslek aan het dichten. De politie bewaakte de afzetting.

