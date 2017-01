Open dag zaterdag a.s. bij Sportcentrum Reflex

Publicatie: di 17 januari 2017 11.49 uur

SURHUISTERVEEN - Aanstaande zaterdag 21 januari heeft Sportcentrum Reflex een open dag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Iedereen kan langskomen om een indruk te krijgen van het aanbod van groepslessen, fitness, Funxtion en spinning. Verder wordt er uitleg gegeven m.b.t. de Feanster Afvalrace, welke start op vrijdag 27 januari en zijn er 2 demonstraties "Move it" van Funxtion.

Demonstratie van Funxtion zijn om: 10.30 uur en 13.30 uur

Voorlichtingen m.b.t. de Afvalrace zijn om: 11.00 uur en 14.00 uur

Meld je aan als nieuw lid op de open dag en sport tot 5 februari gratis.

Wat is Funxtion:

FunXtion is het revolutionaire functionele trainingsprogramma dat sporten spannend, uitdagend en vooral leuk maakt, voor iedereen! FunXtion is een groepsles waarbij je je lichaam op een natuurlijke manier laat bewegen; in verschillende bewegingsvlakken en waarbij het hele lichaam wordt gebruikt. Je draait, buigt en bent constant in beweging, terwijl je traint in een vriendschappelijke, kleine groep.

Het materiaal is uitdagend, de FunXtion-ruimte playfull en de FunXtion coach is goed opgeleid. Je komt er vanzelf achter waar het bij FunXtion allemaal om draait!

De Feanster Afvalrace:

Vrijdag 27 januari start de wintereditie van de Feanster Afvalrace bij Sportcentrum Reflex. Het is een succesvol programma voor mensen die in teamverband willen werken aan een gezonde leefstijl mét blijvend resultaat. In tien weken tijd ontdekken de deelnemers een gezonde en duurzame manier van afvallen.

Maak werk van goede voornemens

Veel mensen willen meer bewegen en gezonder eten. Om zich fitter te voelen en lekkerder in hun vel te zitten. Toch blijft het vaak bij goede voornemens en blijkt de drempel naar een gezondere leefstijl te hoog. Er zijn zoveel afslankprogramma’s dat mensen niet meer weten wat goed en gezond is en van alles gaan proberen. Daarom organiseert Sportcentrum Reflex de Feanster Afvalrace voor iedereen die het lastig vindt om te starten én het vol te houden.



Kijk voor meer info op www.sportcentrumreflex.nl of kom naar de open dag 21 januari.