Nepmails verspreid onder naam politie Drachten

Publicatie: di 17 januari 2017 10.35 uur

DRACHTEN - De politie van Drachten ontvangt vanuit heel Nederland berichten over een nepmail die massaal is verzonden via e-mail. "Het lijkt er heel sterk op dat dit phishing/spam mail is. De brief is niet van ons afkomstig." zo laat de politie in Drachten weten.

Mensen die de mail ontvangen hebben, worden geadviseerd deze te verwijderen. Er wordt in de mail gelinkt naar bestand dat gedownload kan worden. "Download niet de bijlage. Dit kan schadelijk zijn voor uw computer en uw bestanden."

Voor meer info: www.politie.nl/themas/cybercrime.html