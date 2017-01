Schaatsen in de polder in de mist

Publicatie: di 17 januari 2017 10.12 uur

RYPTSJERK - Het was koud en mistig in de polder. Een beetje onwennig en voorzichtig maakte Leo Schuil uit Leeuwarden dinsdag om half negen zijn eerste slagen op het natuurijs in de Ryptsjerksterpolder. Het vroor vannacht voldoende om een mooie ijslaag te creëren. De temperatuur ging richting de -6 graden Celsius.

Even later arriveerde ook Jochum de Vries, een iets grotere durfal, die al snel het voortouw na en grote stukken over de polder schaatste. Schuil zakte ondanks zijn voorzichtigheid een keer met een voet door het ijs waardoor hij ten val kwam. Het was pijnlijk maar hij hield er niets aan over.

Ook voor verschillende andere schaatsliefhebbers was de verleiding groot. Zij bonden eveneens de schaatsen onder om de polder over te gaan.

FOTONIEUWS