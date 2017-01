Gorredijkster ruilde zendmast voor pakje shag

Publicatie: ma 16 januari 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een ruzie om een zendmast die via Marktplaats was verkocht, mondde op 12 augustus vorig jaar uit in een bedreiging en vernieling van een auto. Een 49-jarige inwoner van Gorredijk was op die dag samen met een dorpsgenoot naar Jubbega gereden. De oudste van de twee was des duivels omdat een kennis uit dat dorp een zendmast via Marktplaats had verkocht.

De Gorredijkster had de mast eerder met de Jubbegaster geruild voor een pakje shag. Kennelijk was de Gorredijkster het er niet mee eens dat de ander vervolgens de antenne via Marktplaats had verkocht. Nadat ze eerst twee kratten bier achterover hadden geslagen, reden de mannen naar Jubbega. De Gorredijkster bedreigde de Jubbegaster met de woorden: 'Ik sla je voor je harses' en 'Ik maak je dood'.

Zijn dorpsgenoot had de ruiten van de auto van de Jubbegaster vernield. De mannen moesten zich maandag voor de politierechter verantwoorden. Ze kwamen beide niet opdagen. De rechtszaak tegen de 31-jarige was op voorhand al aangehouden, de zaak tegen zijn dorpsgenoot werd wel behandeld. Rechter Maaike de Wit veroordeelde de man bij verstek wegens bedreiging tot een werkstraf van 28 uur.

De verdachten hebben inmiddels de schade aan de auto vergoed. Dat was voor de Jubbegaster aanleiding om de aangifte in te trekken. Vanwege de ernst van de feiten en omdat het verzoek nogal laat was ingediend, was officier van justitie Rigtje van der Heide daar niet op ingegaan.