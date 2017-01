Treinconducteur bij de keel gegrepen: werkstraf

Publicatie: ma 16 januari 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige inwoner van het Groningse Glimmen is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf. Medio september heeft de man in de trein van Groningen naar Leeuwarden, ter hoogte van de De Westereen, een conducteur bij de keel gegrepen. De Glimmenaar zat met een paar vrienden in de trein. De man had geen kaartje.

Toen hij daar door een conductrice op werd aangesproken, werd hij boos. Hij begon te schreeuwen en liep dreigend op de vrouw af. Haar collega kwam tussenbeide en probeerde de Glimmenaar tegen te houden. Daarop greep de verdachte de conducteur bij de keel. Een paar weken later was het weer raak. Ditmaal had de man in de stad Groningen een agente uitgescholden voor 'kutwijf' en 'kankerhoer'.

De agente en haar collega's waren in actie gekomen omdat vrienden van de verdachte in het openbaar stonden te urineren. Net als bij het incident in de trein had de Glimmenaar ook nu teveel gedronken. De rechter bepaalde dat de man 250 euro smartengeld aan de conducteur moet betalen. De conducteur is door het voorval behoorlijk van slag geweest. Hij heeft er een poos tegenaan gezien om aan het werk te gaan.