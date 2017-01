Dieven vluchten per boot na inbraak in loods

Publicatie: ma 16 januari 2017 10.47 uur

TYTSJERK - Er is zondagmiddag ingebroken in een loods bij een boerderij in Tytsjerk. De twee inbrekers werden tijdens de inbraak betrapt en sloegen op de vlucht per boot.

De politie werd gealarmeerd en agenten wisten de dieven op te sporen in Leeuwarden. Op een terrein aan de Hemrik was het bootje aangemeerd. Een 36-jarige Leeuwarder is aldaar ter plaatse door de politie aangehouden. De tweede verdachte wist succesvol te ontkomen aan de politie. De boot is in beslag genomen en de politie heeft de zaak in onderzoek.