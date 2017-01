Gaslekkage in Drachten, gebouw korte tijd ontruimd

Publicatie: ma 16 januari 2017 10.34 uur

DRACHTEN - De politie heeft maandag rond 10.30 uur een half uur lang de wegen Moleneind NZ en Oude Nering afgesloten in verband met een melding over een gaslekkage. De brandweer van Drachten werd gealarmeerd en is ter plaatse gekomen. Een gebouw van Talant in de straat werd tijdens de gaslekkage ontruimd. Zo'n 50 medewerkers werden opgevangen in een gebouw aan de overkant.

Liander is ter plaatse gekomen om te helpen. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Ook de politie van Drachten laat deze site weten dat ze niet op de hoogte zijn of er daadwerkelijk sprake was van een gaslek. "Liander heeft de zaak overgenomen." De afzetting in de straat is na overleg rond 10.55 uur door de politie opgeheven.

