Politie pakt auto af van hardleerse Drachtster

Publicatie: ma 16 januari 2017 10.09 uur

DRACHTEN - Een 37-jarige man uit Drachten heeft afgelopen week zijn auto bij de politie moeten inleveren. De hardleerse man reed zonder rijbewijs en reed rond 20.30 uur over de Oudeweg in Drachten. De politie zag hem rijden en besloot hem staande te houden.

Omdat hij nu voor de derde keer werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, is besloten om de auto van de man in beslag te nemen. Tevens had hij nog een aantal boetes openstaan. Deze heeft de Drachtster op het bureau betaald.