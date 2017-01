Gewonde bij botsing op Sumarderwei

Publicatie: za 14 januari 2017 18.19 uur

EASTERMAR - Een automobilist is zaterdag rond 16.30 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Sumarderwei bij Eastermar. Door vermoedelijk de gladde weg is de bestuurder in de slip geraakt en met zijn voertuig tegen een boom tot stilstand gekomen.

Een ambulance is ter plaatse gekomen en heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft het zwaarbeschadigde voertuig weggesleept.

