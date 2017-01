Audi glijdt in de sloot op Centrale As

Publicatie: za 14 januari 2017 18.05 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist is zaterdag rond 16.40 uur met de schrik vrijgekomen bij een eenzijdig ongeval op de Centrale As ter hoogte van De Westereen. De man reed richting Drachten en kwam met zijn voertuig in de slip toen hij een stuurbeweging maakte.

Ondanks de winterbanden en vierwielaandrijving verloor het voertuig de grip op de weg. Er op dat moment sprake van natte sneeuw waardoor de weg op sommige plekken spekglad kon zijn. De Audi schoot via de berm in de sloot. De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen en liep alleen een natte voet op.

Bergingsbedrijf Boersma heeft de Audi uit de sloot getakeld. De berging vond plaats onder begeleiding van de politie vanwege de veiligheid. Eén rijstrook werd enige tijd afgezet zodat de berging veilig kon plaatsvinden.