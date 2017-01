Burgemeester helpt buur met brandende maaier

Publicatie: za 14 januari 2017 16.50 uur

NES (AMELAND) - Burgemeester Albert de Hoop van Ameland is zaterdagmiddag in actie gekomen bij een buurman. De zitmaaier in een garage aan de Duinweg in Nes was in brand gevlogen. De burgemeester heeft samen met de buurman de brandende maaier uit de garage getrokken om erger te voorkomen.

De brandweer is rond 13.35 uur ter plaatse gekomen om de brand te blussen.