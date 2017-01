Brandweer haalt loshangende tak weg in Dokkum

Publicatie: za 14 januari 2017 10.23 uur

DOKKUM - De brandweerlieden van Dokkum zijn vrijdag even na middernacht opgeroepen voor een gevaarlijk hangende tak aan de Dongeradyk in Dokkum.

De politie zag de tak hangen en vond deze zo gevaarlijk dat er besloten is dat de brandweer ter plaatse moest komen. Het gevaar dreigde namelijk door de harde wind, mocht deze nogmaals grip krijgen op de tak dan kon deze over het fietspad vallen. Het risico was te groot om de tak te laten hangen, dus heeft de brandweer deze verwijderd.

