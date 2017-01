Dak waait van Lauwers College Kollum

Publicatie: za 14 januari 2017 09.36 uur

KOLLUM - De stormachtige wind heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een gedeelte van het dak van het Lauwers College aan de Joh. Bogermanstraat vernield.

Een groot gedeelte (200 meter) van het dak is er afgewaaid. De school treft maatregelen. De school is duidelijk aan vernieuwing toe.

