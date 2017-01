'Algerijnse parfumdieven pikten voor de handel'

Publicatie: vr 13 januari 2017 19.00 uur

LEEUWARDEN - Twee bewoners van het Drachtster azc zijn vrijdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot vier weken cel. De twee mannen, Algerijnse asielzoekers van 18 en 28 jaar oud, hadden eind december op twee achtereenvolgende dagen parfum gestolen bij het Kruidvat aan de Stationsweg in Drachten. In diezelfde periode waren ze ook gesignaleerd in de Kruidvat-vestiging aan de Noorderbuurt.

Beide diefstallen waren op camera vastgelegd. Toen de mannen op 27 december in de winkel aan de Noorderbuurt kwamen, werden ze herkend en werd de politie gewaarschuwd. De dieven hadden beide keren twee flesjes parfum gestolen. Op het azc had de jongste nog drie flesjes vrouwenparfum in de kast staan. Hij beweerde dat hij de flesjes had gekocht en aan zijn moeder -die in Algerije woont- wilde geven.

Hij zei dat hij de andere geurtjes had gestolen omdat hij ook wel eens lekker wilde ruiken. 'Iedereen wil wel eens lekker ruiken. Bij deze verdachten lijkt het of ze ervan drinken', reageerde officier van justitie Sus Broekstra. Het stelen van dit soort hoeveelheden deed de officier aan iets anders denken: 'Ik heb toch de indruk dat het voor de handel bedoeld is'. De verdachten zitten beide vast in de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel.

De kans dat hun asielaanvraag wordt goedgekeurd is nihil, de Nederlandse autoriteiten beschouwen Algerije niet als een 'gevaarlijk' land. De jongste van de twee zei dat hij sowieso terug wilde naar zijn geboorteland. De andere verdachte is inmiddels ook uitgeschreven bij het Drachtster azc. De door de rechter opgelegde gevangenisstraf is gelijk aan de eis van de officier.