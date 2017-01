Voorzitter laat 'bewoners' veilig oversteken

Publicatie: vr 13 januari 2017 16.50 uur

BURGUM - Jan Wiersma en zijn vrouw Hiltsje besloten vrijdagmiddag om hesjes aan te trekken om vervolgens bewoners van het Hege Hûs veilig te laten oversteken op de Kwekersstrjitte in Burgum. Om 16.30 uur werd de jaarlijkse bewonersvergadering gehouden, uitgerekend aan de overkant van de weg in het gebouw De Bining.

Vanwege de aanleg van de rotonde bij het gemeentehuis, is het een komen en gaan van auto's op de Kwekersstrjitte. Vooral in de spits. Jan Wiersma is voorzitter van de vereniging en besloot dat het onverantwoord was om de bewoners zelfstandig te laten oversteken. Samen met zijn vrouw zorgden ze ervoor dat iedereen veilig de overkant bereikte.