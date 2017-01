Gladheid in de regio door sneeuwval

Publicatie: vr 13 januari 2017 03.29 uur

DRACHTEN - De sneeuw die donderdagavond bijna overal in Nederland viel heeft ook hier in de regio voor gladde wegen gezorgd. Rijkswaterstaat heeft sneeuwvegers en strooiwagens ingezet om de wegen begaanbaar te maken. Rondom Drachten werden zowel de A7 als de N31 schoongeveegd en gestrooid.

Op de afrit van de N381 bij Wijnjewoude was niet geveegd of gestrooid. Daar gleed een auto van de weg en raakte daarbij een verkeersbord. Het bord voorkwam dat de auto de naastgelegen sloot in gleed. Het voertuig is door een berger weer de weg op geholpen en kon met wat schade aan de voorkant zijn weg vervolgen. De man raakte bij het ongeval niet gewond.

FOTONIEUWS