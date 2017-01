Gemeenten DDFK hebben nieuw motto

DOKKUM - Met het motto: 'samen, persoonlijk en in de buurt' gaan de honderden ambtenaren van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. aan de slag. Donderdag werd in theater Sense in Dokkum een grote bijeenkomst voor alle ambtenaren gehouden. De duur betaalde interim-directeur Fritjov Brave presenteerde het nieuwe motto.

Mede om de ambtenaren de komende tijd goed samen te laten werken werd de bijeenkomst in Dokkum georganiseerd. Naast toespraken van de directeur en burgemeester Marga Waanders, was er ook interactief onderdeel. De startbijeenkomst werd afgesloten met een borrel.