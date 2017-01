Dokkumer Biergilde wil â‚¬35.000,- subsidie

Dokkumer Biergilde wil €35.000,- subsidie

Publicatie: do 12 januari 2017 22.17 uur

DOKKUM - Het college van de gemeente Dongeradeel staat positief tegenover een eenmalige subsidieaanvraag van de stichting Dokkumer Biergilde van €35.000,-. De raadscommissie was donderdagavond eveneens overwegend positief over de plannen, maar wil het onderwerp tijdens de aankomende raadsvergadering van donderdag nogmaals bespreken. Na de subsidietoekenning heeft de pot voor recreatie en toerisme namelijk wel de bodem bereikt.

De stichting heeft volop plannen met het geld, een proeflokaal als onderdeel van de expositieruimte van waaruit kleinschalig de Bonifatius producten worden verkocht, een replica van een putstoel en tal van andere initiatieven. De totale uitvoeringskosten worden geraamd op een totaal bedrag van € 143.000. De kosten van aankoop van het pand aan de Diepswal in Dokkum om een proeflokaal/ontmoetingsruimte te creëren zijn daarin niet begrepen. Die aankoop zal namelijk worden gefinancierd door de initiatiefnemers zelf. Van de gemeente wordt een eenmalige subsidie van 25% van de begrote kosten, oftewel € 35.000, gevraagd.

Stichting Dockumer Biergilde is in 1648 opgericht en sinds 2015 weer in het leven geroepen om de geschiedenis van de Dokkumer Bierbrouwerijen te laten herleven en te verbinden. Er zijn inmiddels 144 leden. De geschiedenis van het Dokkumer bier begint al in de vroege middeleeuwen. Na de dood van Bonifatius brouwden de monniken van de net gestichte Bonifatiusabdij het Dokkumer bier. Particuliere brouwers namen dit werk over tot een aantal van 19 Dokkumer brouwerijen. Het water voor dit vermaarde bier werd uit de Bonifatiusbron gehaald, zuiver en helder. Pas in 1876 stopte de laatste brouwer.

Raadslid Wico Fennema van de ChristenUnie was donderdagavond positief over de plannen, maar was bang dat met het geld de alcoholische Bonifatiusproducten zouden worden gepromoot. PvdA’er Bart van ’t Veer had aanvankelijk dezelfde vrees, maar na de presentatie die werd gegeven kon hij die enigszins bijstellen. Een van de drie initiatiefnemers Frank van Dijk kon ook verzekeren dat dit niet het geval zou zijn. Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal had vooral moeite met de willekeurige toekenningen van subsidies uit de pot voor recreatie en toerisme. Meerdere raadsleden vroegen zich af hoe de pot nu wordt aangevuld. Wethouder Pieter Braaksma liet weten dat het beleid op het gebied van recreatie en toerisme nu vanuit de DDFK gemeenten wordt opgepakt. Donderdagavond 26 januari vergadert de gemeenteraad opnieuw en valt het definitieve besluit over de toekenning van de subsidie.