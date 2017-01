Verdachte: foute vriendin is 'foetsie'

Publicatie: do 12 januari 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - In de zomer van vorig jaar was het vooral de toenmalige vriendin die een verkeerde invloed had op een 22-jarige inwoner van Twijzel. De man moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden voor twee feiten die eind juli hadden plaatsgevonden. Op 28 juli had de Twyzeler getankt bij een benzinestation in Drachten. De man was zonder te betalen weggereden.

Twee dagen eerder was hij -ook in Drachten- in een soort duwspelletje voor auto's verzeild geraakt. Op een smalle weg kwam een vrouw hem in een rode Audi tegemoet. Elkaar passeren was niet mogelijk en dus was de Twyzeler uitgestapt en had hij de bestuurster van de Audi gevraagd om achteruit te rijden. Dat weigerde de vrouw. Daarop zette de Twyzeler zijn groene VW Golf tegen de bumper van de Audi en drukte hij de auto een stukje achteruit.

Daardoor was de kentekenplaat van de Audi beschadigd geraakt. De Twyzeler is makkelijk beïnvloedbaar. Destijds zou zijn vriendin een negatieve invloed op hem gehad hebben. Zij zou bij het benzinestation gezegd hebben dat hij weg moest rijden, toen hij ontdekte dat hij zijn betaalpas thuis had laten liggen. Inmiddels is de verkering uit. 'Ze is foetsie', zei de Twyzeler op de vraag van de rechter hoe het stond met de relatie.

De officier van justitie geloofde niet dat de vriendin de Twyzeler bij het tankstation had opgeruid. Op beelden van de bewakingscamera's was volgens de officier duidelijk te zien dat de man vrijwel meteen na het tanken was weggereden. Hij had inmiddels wel alsnog de benzine betaald. Voor beide feiten, dus ook de vernieling van de kentekenplaat van de Audi, eiste de officier een geldboete van 450 euro. De rechter nam de eis integraal over.