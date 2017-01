Auto in botsing met busje in Kollum

Publicatie: do 12 januari 2017 14.54 uur

KOLLUM - Een automobilist is donderdag rond 14.00 uur in botsing gekomen met een bestelbus op de W. H. Van Heemstraweg tussen Kollum en Buitenpost. Het busje kwam half in de sloot tot stilstand. De bestuurders kwamen met de schrik vrij en er zou niemand gewond zijn geraakt. Een ambulance kwam nog wel uit voorzorg ter plaatse.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. In verband met de afhandeling van het ongeval heeft de politie de weg enige tijd afgezet voor het doorgaande verkeer. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

