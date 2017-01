'Dealende vrouw (27) was wiet-expres van Dokkum'

Publicatie: do 12 januari 2017 12.57 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige ex-inwoonster van Dokkum heeft volgens het Openbaar Ministerie ongeveer anderhalf jaar lang vooral wiet verkocht aan de Dokkumer jeugd. Tegen de vrouw is donderdag bij de rechtbank in Leeuwarden een celstraf van 51 dagen geëist, net zo lang als ze in voorarrest heeft vastgezeten. Verder eiste officier van justitie Roelof de Graaf een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden, met een extra lange proeftijd van drie jaar.

De Graaf haalde het nog maar eens aan: het gebruik van drugs en alcohol onder de jeugd in Noordoost Friesland is en blijft een levensgroot probleem. Er worden om de haverklap dealers opgepakt. Die zitten nog niet achter de tralies of er staan alweer anderen klaar om de handel over te nemen. 'Het is dweilen met de kraan open',aldus de officier. Waarmee hij niet wilde zeggen dat Justitie achterover leunt en het allemaal maar laat gebeuren.

De naam van de Dokkumse kwam begin vorig jaar in een van de vele drugsonderzoeken in de regio naar boven borrelen. Verschillende personen waren naar de politie gestapt met de mededeling dat de vrouw dealde. Donderdag beweerde ze dat ze vooral aan vrienden had verkocht. 'Het was niet zo groot als werd beweerd', zei ze. De officier gaat er vanuit dat de vrouw kleine hoeveelheden xtc en speed heeft verkocht.

Maar ze zou wel op veel grotere schaal wiet aan de man hebben gebracht. 'Ze was een soort wiet-expres', aldus De Graaf. Ze communiceerde telefonisch en ook via WhatsApp met haar klanten. De drugs haalde ze bij een coffeeshop in Leeuwarden. Ze leverde aan groepjes jongeren die rondhingen bij de skatebaan, het Kruidvat en bij het kanon -'Daar woonde ik vlakbij', aldus de verdachte. Er werd ook bij de vrouw thuis gebruikt en ze verkocht (soft)drugs aan minderjarigen.

Volgens omwonenden was er veel aanloop van vooral jongeren bij de woning van de vrouw. Ze is inmiddels vertrokken uit Dokkum. Volgens de officier heeft ze haar leven een stuk beter op de rit. Momenteel is er een heel zorgnetwerk om haar heen gebouwd. De officier wil dat ze onder toezicht van de reclassering blijft en dat ze zich laat behandelen. Verder zou het haar verboden moeten worden om drugs en alcohol te gebruiken.

De rechtbank doet op 26 januari uitspraak.