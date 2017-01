Positieve reacties op Waterfront Drachten

Publicatie: do 12 januari 2017 11.10 uur

DRACHTEN - De plannen voor Waterfront Drachten worden over het algemeen met gejuich ontvangen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst van de gemeente Smallingerland over het onderwerp. De raadszaal zat vol met belanghebbende en reageerden overheersend positief.

Met de visie moet Drachten aantrekkelijker worden voor de watersport. Het uitgraven van de Drachtstervaart was al een eerste aanzet daar toe. Er moet meer vaarwater komen, de entree bij het Buitenstvallaat moet een upgrade krijgen en er moet een haven bij het Slingepark komen.

Vrijetijdsonderzoeker Hanneke Schmeink stelt dat Drachten met de visie inspeelt op ontwikkelingen in de toeristische en recreatieve branche. "De trend is enerzijds dat mensen met een boot ergens aanmeren en het achterland te voet of op de fiets verkennen. Er is anderzijds ook een groep die veelal op de boot blijft en het liefst dichtbij het centrum aanmeert. De mensen gaan steeds meer met kleine motorboten het water op. Dat heeft ook met de vergrijzing te maken."

Jan Kampherbeek van Watersportvereniging Drachten/De Veenhoop is positief. Hij wil wel benadrukken dat ook de eigen inwoners die aan watersport doen, niet moeten worden vergeten. "Meer wedstrijden en andere activiteiten voor de eigen bewoners, daar kan de gemeente bij helpen."

Toch werden er ook kritische noten gekraakt. Zo uitte Geurt van der Kraats namens vastgoedontwikkelaar AM zijn zorgen. De ontwikkelaar heeft gronden in het plan gebied liggen. Volgens Van der Kraats zijn hun belangen niet goed mee genomen. "Wat is bijvoorbeeld de status van de parkhaven? Hoe groot moet die worden?" Hij vroeg zich af of de visie een opmaat is tot onteigening van de grond van AM. "Allemaal vragen die niet beantwoord worden. Dan lijkt mij de haalbaarheid van de plannen verre van zeker."