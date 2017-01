Drachtsters ageren tegen paden geluidswal

Publicatie: do 12 januari 2017 10.17 uur

DRACHTEN - De geluidswal tussen het bedrijventerrein Tussendiepen en de wijk Drachtstervaart is voer voor discussie tussen gemeente Smallingerland en de bewoners. Het college van B&W heeft plannen om aan de zuidkant van het water een fietspad aan te leggen en wil een voetpad bovenop de heuvel. "Het fietspad loopt dwars door onze tuin. U heeft geen idee hoe dicht dit op onze woningen is", stelt de mevrouw Van Uffelen, die met haar familie aan de Cornelis Rienk de Boerstraat woont.

De bewoners vrezen waardedaling van hun woning, maar met name inbreuk op hun privacy. De gemeente Smallingerland ziet een fietspad aan de zuidzijde van de Drachtstervaart en een wandelpad bovenop de wal als een mooie toevoeging aan de recreatieve mogelijkheden binnen Waterfront Drachten. Op de geluidswal is bovendien bijzondere natuur ontstaan. Dat zou volgens de omwonenden verloren gaan als die openbaar gemaakt wordt.

De bewoners voelen zich in het hele proces niet gehoord. Door toeval kwamen zij er achter dat de plannen met de geluidswal in de visie van Waterfront Drachten mee is genomen. Mocht de gemeente niet aan de bezwaren tegemoet komen, dan is de buurt voornemens om zich te verenigen en een advocaat in de arm te nemen om zich te beraden op juridische stappen.