Veerdam Holwerd weer gesloten om hoog water

Publicatie: do 12 januari 2017 10.03 uur

HOLWERD - De veerdam bij Holwerd is donderdagochtend opnieuw afgesloten vanwege het hoge water. Dit is gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat. De veerboten tussen Holwerd en Ameland zullen komende uren niet varen vanwege de afsluiting. Bij de veerterminal op de kop van de pier staat het water op de weg. Woensdagavond werd de dam ook gesloten wegens het hoge water.

Het hoge water is het gevolg van de harde wind die het water opstuwd in combinatie met springtij. Ook op verschillende andere locaties heeft Rijkswaterstaat maatregelen tegen het hoge water genomen. Vrijdag worden nog hogere waterstanden verwacht, ook dan zullen er volop maatregelen worden genomen.

