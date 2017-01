Fietser onder lijnbus bij Jubbega beland

Publicatie: wo 11 januari 2017 22.54 uur

JUBBEGA - Woensdagmiddag is op de Jochem Alberdaweg net buiten Jubbega een fietser zwaargewond geraakt bij een ongeval.

Door nog onbekende oorzaak kwam de fietser in botsing met een lijnbus. Naast de ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Heerenveen.

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval.