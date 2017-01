Meisje uit Hurdgaryp gewond na aanrijding

Publicatie: wo 11 januari 2017 17.32 uur

LEEUWARDEN - Een vijftienjarig meisje uit Hurdegaryp is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Apolloweg in Leeuwarden. De fietsster werd rond 15.45 aangereden door een grasmaaimachine.

Het slachtoffer kwam ten val en liep een wond aan de kin op. Ze is per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.