Drankrijder knalt op drie auto's: werkstraf

Publicatie: wo 11 januari 2017 14.45 uur

LEEUWARDEN - Een werkstraf van 30 uur en een rijontzegging van zes maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk. Dat was de straf die een 19-jarige inwoner van Harkema die met drank op achter het stuur had gezeten woensdag opgelegd kreeg van rechter Maaike de Wit. Dronken rijden was niet de enige zonde die de Harkemaster had begaan. Op 28 juli vorig jaar was hij op de Dellen in Surhuisterveen ook nog met zijn auto uit de bocht gevlogen.

De auto had een stoeprand geraakt en was over de kop gevlogen, waarna drie geparkeerde auto's werden geraakt. De politie vermoedde dat de bestuurder te hard had gereden. En hij had veel teveel gedronken. Uit de bloedtest bleek dat de Harkemaster -als beginnend bestuurder- met een alcoholpromillage van 1,37 bijna zeven keer teveel drank op had.

Tegen de rechter zei hij woensdag dat hij een stukje van de film kwijt was. Hij was die avond naar een barbecue van het werk geweest. Uit voorzorg had hij de fiets achterin de auto gedaan. Hoe hij dan toch achter het stuur was beland, kon hij niet verklaren. Volgens de artsen in het ziekenhuis was het tijdelijke geheugenverlies wellicht het gevolg van de hersenschudding die de Harkemaster had opgelopen.

Hij had zijn rijbewijs nog maar net een paar maanden. Vanwege het ongeval werd het roze pasje ingevorderd. Door het vonnis van rechter De Wit zou hij er binnenkort weer over kunnen beschikken, ware het niet dat het CBR zich ook heeft gemeld. De Harkemaster zal zich moeten laten testen, onder andere een psychiater zal beoordelen of hij geschikt is om aan het verkeer deel te nemen. De zaak kan volgens officier van justitie Rein Meinderts grote financiële consequenties hebben.

De Harkemaster heeft de kosten voor het CBR-onderzoek -1100 euro- al uit eigen zak moeten betalen. De kans is groot dat ook de verzekering zich nog zal melden. De kosten van het ongeval zijn weliswaar door de verzekering betaald, maar volgens Meinderts moet de Harkemaster er rekening mee houden dat de verzekeringsmaatschappij de schade alsnog op hem verhaalt. Niemand is verzekerd voor schade die het gevolg is van overmatig drankgebruik.