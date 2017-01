Drachtster (54) vervolgd voor laster

Publicatie: wo 11 januari 2017 12.23 uur

DRACHTEN - Het Openbaar Ministerie heeft deze week besloten een 54-jarige man uit Drachten te vervolgen voor het meermalen plegen van laster en vernieling.

De man wordt ervan verdacht in de periode januari tot en met augustus 2016 door middel van e-mails, pamfletten, spandoeken en graffiti-leuzen met lasterlijke inhoud zijn onvrede over de afhandeling van een oude strafzaak te hebben geuit. Deze uitingen waren gericht aan ambtenaren van de politie Noord-Nederland. Daarnaast wordt de man verdacht van vernieling van een pand aan het Raadhuisplein in Drachten.

De Drachtster moet zich op 15 maart 2017 voor de politierechter verantwoorden.