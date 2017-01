Pieter en Janna de Boer vieren 65-jarig huwelijk

Publicatie: wo 11 januari 2017 11.07 uur

GYTSJERK - Pieter en Janna de Boer-Veenstra uit Gytsjerk vierden dinsdag dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Reden voor burgemeester Wilma Mansveld het jubilerende echtpaar te bezoeken. Zij bracht hen namens het voltallige gemeentebestuur de felicitaties over. Dat ging vergezeld van een prachtig bos bloemen.

Pieter de Boer is geboren op 6 maart 1926 aan de Tolwei in De Westereen. Janna Veenstra is geboren op 11 oktober 1928 aan de Kerklaan te Burgum. Ze hebben elkaar leren kennen in 1947 tijdens een concours in Buitenpost.

Werk

Janna werkte vroeger in de huishouding. Pieter ging als huisschilder werken bij de firma Westra in Oentsjerk. Elke dag fietste hij vanuit De Westereen naar zijn werk.

Wonen

In die tijd waren er weinig huizen te huur of te koop. Maar omdat Pieter in Oentsjerk werkte, konden ze toch in de Trynwâlden een huis aanvragen. Zo kwamen ze uiteindelijk in Gytsjerk terecht. Daar woonden ze de eerste 10 jaar in een duplexwoning (hoekwoning). Later verhuisden ze in dezelfde straat naar een vrijstaande woning. Hier wonen ze nu alweer 55 jaar met veel plezier.

Gezin

Pieter en Janna kregen 1 dochter. Samen met haar man en 4 kinderen wonen die op een boerderij in Aldtsjerk. Regelmatig brengen ze een bezoek aan de (groot)ouders.

Dagelijks leven

Pieter en Janna doen alles nog zelfstandig. Dat kan gelukkig omdat beiden nog erg fit zijn. Ook het werken in de tuin doen ze samen. Daarnaast gaat men graag bij familie op bezoek. Pieter rijdt nog steeds zelf auto. Onlangs is zijn rijbewijs nog weer verlengd voor 5 jaar.