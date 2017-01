Man leent geld met vervalste papieren: werkstraf

Publicatie: di 10 januari 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Ergens op een internetforum had een 56-jarige Holwerder gelezen dat je je schulden prima af kon lossen door een lening aan te gaan. Gebrek aan financiën zou geen obstakel vormen, je kon gewoon zelf een salarisstrook in elkaar knutselen, een voorbeeld haalde stond op het forum. Dat had de Holwerder gedaan en hij had ook nog zijn digitale bankafschriften 'aangepast'. Op het forum werd beweerd dat het allemaal niet strafbaar zou zijn.

De kredietverstrekker waar de Holwerder aanklopte voor een lening, dacht er anders over en deed aangifte van valsheid in geschrifte. En dus zat de Holwerder -op van de zenuwen- om die reden tegenover politierechter Irene Dölle. De man kon geen lening bij de bank krijgen en dus was hij zelf op zoek gegaan. De rechter hield hem voor dat je niet alles moet geloven wat je op internet tegenkomt.



'U moet natuurlijk wel zelf blijven nadenken', zei Dölle. Ondanks alles leverde de reclassering een positief rapport af over de Holwerder. De man heeft een verstandelijke beperking en is geneigd om impulsieve beslissingen te nemen. Hij zag geen uitweg uit zijn financiële situatie. Mensen uit zijn omgeving wisten van niks. Dat zou misschien toch anders moeten, suggereerde officier van justitie Sus Broekstra.

'Ik denk dat het moment is aangebroken dat u in moet zien dat u het niet alleen kan en dat u om hulp moet vragen'. Momenteel ligt er loonbeslag op het salaris van de Holwerder om zo de schulden uit de wereld te helpen. De rechter hield er bij de hoogte van de straf rekening mee dat de schade beperkt is gebleven: de 6000 euro waar de Holwerder om had gevraagd, was niet uitgekeerd. De man kreeg een werkstraf van 40 uur, plus 40 uur voorwaardelijk.