Woedende Tilster (20) steekt eigen jas in brand

Publicatie: di 10 januari 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige inwoner van Kootstertille moest zich voor de politierechter verantwoorden voor een reeks gebeurtenissen die er niet om logen. De Tilster had zijn ouders bedreigd en hij was betrapt op het bezit van drugs. Wat het meest in het oog sprong, was het doen van een valse aangifte. De Tilster had een vriend beschuldigd van het vernielen van zijn spullen.

Toen de maat door de politie werd gehoord, bleek dat de Tilster zijn spulletjes zelf had gemold. 'Dit is het allermisselijkste feit wat de verdachte heeft gepleegd', stelde officier van justitie Sus Broekstra. Het gedrag van de Tilster stond in nauw verband met zijn drugsgebruik. Eind september had hij in Surhuisterveen zijn ouders bedreigd. Hij had gedreigd zijn vader iets aan te doen en thuis de boel in brand te steken.

Om zijn dreigementen kracht bij te zetten, had hij zijn eigen jas in brand gestoken. Een paar weken later werd de Tilster, opnieuw in Surhuisterveen, betrapt op het bezit van 0,67 gram speed. Drie weken later deed hij de valse aangifte. De spulletjes waarvan hij zei dat een vriend ze kapot had gemaakt, een gitaar, een telefoon, een asbak en een deur, bleek hij in een boze bui zelf vernield te hebben.

De reclassering stelde een streng rapport op: de Tilster zou niet meer in Surhuisterveen mogen komen, behalve om zijn overgrootmoeder te bezoeken. Maar dan wel onder begeleiding van de reclassering of een andere hulpverleningsinstantie. Verder zou hij behandeld moeten worden door de verslavingszorg en moet er een dagbesteding voor hem gevonden worden.

Rechter Irene Dölle nam alle adviezen over, duidelijk tegen de zin van de verdachte, die weinig goede woorden over had voor de vertegenwoordigers van de reclassering. Hij zal zich toch moeten schikken in de beslissing van de rechter. Dölle plaatste een stevige stok achter de deur, in de vorm van een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, met een proeftijd van twee jaar. Als de Tilster zich niet aan de voorwaarden houdt, dan wacht hem een celstraf.