Onderzoek naar vertragingen veerdienst Ameland

Publicatie: di 10 januari 2017 12.18 uur

HOLWERD - Er komt een nieuw onderzoek naar de veerdienst tussen Holwerd en Ameland. De veerboten van Wagenborg kampen al jaren met veel vertraging en de gemeente Ameland heeft bij het ministerie aangegeven dat er iets moet gebeuren.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu gaat een externe partij alle varianten van de veerdienst in kaart brengen. In het onderzoek komen alle mogelijke varianten van de dienstregeling aan bod. In de huidige situatie ontstaat veel vertraging omdat een vertraagde boot ook weer te laat vertrekt. Met een pauze zou dit probleem verholpen kunnen worden. Ook de eventuele inzet van een extra boot en de mening van de gebruikers zal meegenomen worden in het onderzoek.