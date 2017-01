Geen water in zuidoosten van provincie

Publicatie: di 10 januari 2017 09.41 uur

OOSTERWOLDE - Een breuk in een waterleiding heeft er dinsdag in de vroege ochtend voor gezorgd dat er geen water uit de kraan kwam. Huishoudens in Oosterwolde, Ureterp, Bakkeveen en Haulerwijk zijn door de storing getroffen.

De waterleidingbreuk zou zich bevinden in een weiland bij Donkerbroek. Er wordt hard gewerkt om de storing te verhelpen. Waterleidingbedrijf Vitens verwacht dat het probleem rond 10.00 is verholpen.