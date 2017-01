Verdachte: 'Ik mag mijn eigen glazen kapotgooien'

Publicatie: ma 09 januari 2017 21.00 uur

LEEUWARDEN - Ze had ruzie met haar vriend en die was op zijn beurt aan het vechten met een andere man. De situatie bij de flat van de 19-jarige vrouw uit De Westereen was op 15 september behoorlijk chaotisch. De vriend van de Westereense was vanuit de flatwoning naar beneden gelopen, waar hij ruzie kreeg met iemand over geluidsoverlast. Terwijl de twee mannen aan het worstelen waren, smeet de vrouw met glazen naar het vechtende tweetal.

Volgens een getuige had de Westereense zeker zeven glazen naar beneden gegooid. Eentje zou de man die met haar vriend aan het vechten was op het achterhoofd hebben geraakt. Maandag op de zitting van politierechter Irene Dölle bestreed de vrouw die lezing. Zoveel glazen had ze niet naar de man gegooid, want ze had eerder op de middag ook al glazen naar haar vriend gesmeten.

Ze vond niet dat ze wat verkeerds had gedaan. 'Ik mag mijn eigen glazen kapotgooien', aldus de Westereense. Ze bestreed ook dat ze in de flat regelmatig voor overlast zorgde, zoals de buren hadden verklaard. Ze kreeg een werkstraf van 40 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

De vrouw zal nog iets langer gratis aan het werk moeten: ze liep nog in twee verschillende proeftijden. Een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 50 uur zal ze alsnog moeten doen. Van een andere voorwaardelijke straf, 60 uur gratis werken, verlengde de rechter de proeftijd met een jaar.