Boze boer rijdt in op FUMO-controleurs: boete

Publicatie: ma 09 januari 2017 19.30 uur

LEEUWARDEN - Het met de auto inrijden op twee medewerkers van de FUMO (Fryske Miljeu en Omjouwing) komt een 48-jarige inwoner van Ureterp op een boete van 1500 euro te staan. Politierechter Irene Dölle oordeelde dat de Ureterper, door met zijn auto op de FUMO-controleurs af te rijden, zich schuldig had gemaakt aan bedreiging. De man kreeg maandag ook een voorwaardelijke rijontzegging opgelegd.

De mensen van de FUMO waren op 27 juli vorig jaar in het kader van een controle op strafbare feiten op het land van de Ureterper. De mannen kregen de schrik behoorlijk in de benen, toen de verdachte met nogal wat snelheid met zijn grijze Mercedes op ze af kwam rijden. De Ureterper was duidelijk niet gekomen voor een goed gesprek, hij maakte zonder omwegen duidelijk dat de mannen moesten 'oprotten uit mijn weiland'.

Hij had ook niet gevraagd wat ze daar deden. Een van de mannen had hij met de vinger in de buik geprikt en gezegd 'Het enige wat jij moet is wegwezen'. Ze hadden zich eerst bij zijn woning moeten melden, vond de Ureterper. Om zijn woorden kracht bij te zetten, zou hij met slippende banden op een van de controleurs zijn afgereden. Pas op het laatste moment remde hij, de bumper van de Mercedes raakte de schenen van de FUMO-medewerker.

Even later kon een van de mannen nog net aan de kant springen om de aanstormende Mercedes te ontwijken. De Ureterper vond dat hij in zijn recht stond, hij had geen spijt van wat hij had gedaan. 'Ik ben de baas op mijn eigen land. Ik vind dat ik zo mag reageren als er vreemde mensen op mijn land komen', zei hij. Zijn aanpak kon niet door de beugel, vond officier van justitie Sus Broekstra. 'Dit soort gedrag accepteren wij niet', zei de officier.

Omdat de Ureterper invalide is, eiste de officier geen werkstraf. Ter compensatie eiste ze wel de forse boete van 1500 euro, die de rechter ook zou overnemen. Aan de voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden verbond Dölle een proeftijd van drie jaar. De Ureterper moet aan een van de FUMO-controleurs 225 euro smartengeld betalen. De man was in zijn hele carrière nog nooit zo bejegend.