Run op 'tiny houses' in Hurdegaryp

Publicatie: ma 09 januari 2017 17.28 uur

HURDEGARYP - Er is veel interesse voor vijf 'tiny houses' die binnenkort worden gerealiseerd in Hurdegaryp. Het unieke bouwproject is donderdag a.s. tussen 17.00 uur en 20.00 uur te zien in het Energie(k)Loket aan de Fuormanderij 3 in Hurdegaryp. Er kan dan ook ingeschreven worden.

Wonen in een 'tiny house' betekent super klein wonen, energieneutraal en op slechts 25 vierkante meter. Ondanks de populariteit van de kleine huizen, komt het landelijk nog niet echt van de grond. De gemeente Tytsjerksteradiel steekt haar nek uit en heeft in Hurdegaryp een locatie op het oog voor het realiseren van een straat met vijf Tiny Houses. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met omwonenden.

De huisjes zijn bedoeld voor mensen die anders willen wonen. Mensen die back to basic, minimalisme en een relationele levensstijl belangrijk vinden. De woningen staan op een kavel van 175 m2 en hebben slechts een woonoppervlakte van 25 m2. Toch zijn alle huisjes voorzien van een keuken, badkamer, woonkamer en slaapruimte. De Tiny Houses zijn nagenoeg energieneutraal, mede dankzij een dak vol zonnepanelen. Alle vaste lasten zullen opgeteld ongeveer 350 euro per maand bedragen.