Informatiemarkt in Ternaard over werken en wonen

Publicatie: ma 09 januari 2017 13.26 uur

TERNAARD - Zaterdag 14 januari wordt er in Ternaard een informatiemarkt gehouden over over werken en wonen in het dorp. Van 10.00 uur tot 15.00 uur kunnen geïnteresseerden langskomen op de Streng 2 in Ternaard. Het doel hiervan is om de mogelijkheden te laten zien van het bedrijventerrein aan de Streng en de woonlocatie aan de Van Aylvastrjitte in Ternaard.

Ondernemersvereniging Ternaard en Dorpsbelangen Ternaard willen in de loods van Bouwbedrijf van der Kooi graag de mogelijkheden van hun actieve dorp, waaronder de unieke woon-werklocatie aan de Streng, onder de aandacht brengen. Voor de kinderen is er een springkussen, de toegang is gratis.