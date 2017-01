20.000 euro voor aanschaf keuken in BadhÃºs

20.000 euro voor aanschaf keuken in Badhús

DE WESTEREEN - Activiteitencentrum het Badhús in De Westereen heeft van het Oranje Fonds een donatie van 20.000 euro ontvangen voor de aanschaf van een professionele keuken. Het Badhús is sinds de opening vorig jaar met behulp van vrijwilligers omgetoverd tot een gezellige multifunctionele ontmoetingsruimte. Wat nog ontbrak was een professionele keuken die ingezet kan worden voor verschillende activiteiten.

Voorzitter Froukje Venema: "De keuken is van groot belang en vormt straks de basis voor een scala aan activiteiten. De keuken zal ingezet worden als bindmiddel. Koken is een manier om groepen mensen te verbinden of uit een sociaal isolement te halen. We willen kookcursussen, workshops en heerlijke voedzame maaltijden klaarmaken, bijvoorbeeld voor en door de minima en de jongeren. Daarnaast willen we gezellige avondjes uit organiseren om mensen uit hun sociaal isolement te halen. Dit uiteraard op een laagdrempelige manier en hier zoeken we dan ook verbinding met andere instanties zoals bijvoorbeeld de voedselbank."

Niet alleen het bestuur maar ook de vrijwilligers zijn blij met de grote donatie van het Oranje Fonds. Met veel enthousiasme zetten zij zich in zodat er voor de bewoners van De Westereen en omgeving een diversiteit aan cultuur en activiteiten aangeboden wordt. Naast een poppodium heeft het voornamelijk een multifunctioneel karakter. Het Badhús heeft voor de komende maanden tal van activiteiten op het programma staan zoals toneelavonden, loungesessies op de zondagmiddag, muziekavonden maar ook tienerinloop en bloemschikken. Om straks bij activiteiten en evenementen naast een drankje ook een hapje te kunnen aanbieden, is een wens die met de komst van de nieuwe keuken uitkomt.