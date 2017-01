Succesvolle kerstboominzameling

Publicatie: ma 09 januari 2017 12.25 uur

DOKKUM - De inwoners van Dongeradeel en Dantumadiel konden zaterdag hun kerstboom inleveren bij een verzamelpunt in hun eigen stad of dorp. Voor elke ingeleverde boom kregen ze een waardebon en een lootje waarmee een geldbedrag gewonnen kon worden.



Jong en oud was enthousiast en vooral kinderen kwamen kerstbomen inleveren. Zij hadden de bomen in de buurt verzameld en kwamen ze op de fiets, de skelter of de kruiwagen naar de verzamelpunten brengen. De grote inzet van vrijwilligers van de dorpsbelangen en wijkraden maakte de inzameling mogelijk. Met 1500 ingeleverde bomen is de actie succesvol te noemen. De familie Wielinga uit Dokkum spande de kroon met 225 ingeleverde bomen.



Trekking winnende loten

De trekking in Dongeradeel is op donderdag 12 januari tijdens de raadcommissie en de winnende loten worden op woensdag 18 januari bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 25 januari 2017 om 16.00 uur in het stadhuis.



De trekking in Dantumadiel is tijdens de eerste raadsvergadering in januari. De winnende loten worden op woensdag 18 januari bekendgemaakt in de krant. Winnaars kunnen zich melden tot zaterdag 21 januari en worden vervolgens uitgenodigd door de wethouder om de prijs in ontvangst te nemen tegen inlevering van het winnende lot.



Kerstboom niet ingeleverd?

Mensen die hun kerstboom nog kwijt moeten, kunnen deze versnipperd in de groene container doen of naar de Milieustraat brengen.