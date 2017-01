Broer Terpstra (60 jaar muzikant!).

Publicatie: zo 08 januari 2017 22.05 uur

JISTRUM - Feestelijk nieuwjaarconcert Joost Wiersma met jubilaris Broer Terpstra (60 jaar muzikant!).

Zondagmiddag 8 januari 2017 vond weer het jaarlijkse nieuwjaarsconcert plaats in Jistrum uitgevoerd door de plaatselijke fanfare Joost Wiersma. Met het C, B en A orkest werd weer het nieuwe jaar ingeluid en het eerste optreden van het jaar, als vanouds, in het eigen dorp uitgevoerd.

De jeugdleden vanuit het C-orkest begonnen met het ten gehore brengen van de liedjes die ze de afgelopen tijd hebben geleerd.

Daarna was het de beurt aan het B-orkest, waarin al weer een aantal voormalige C-leden, afkomstig uit Jistrum en Eastermar, zijn opgenomen. Met Skyline werd de aftrap gedaan, en na Antarctica werd het spannend voor de solist Lieke Brouwer. Zij speelde, als 11- jarige (!), op muzikale wijze, de solistische onderdelen bij het mooie Sugar Blues. Daarna kwamen nog enkele mooie nummers en werd het optreden muzikaal afgesloten met Aqua de Beber van Wim Klaver.

Na het B orkest en de pauze begon het A-orkest met een nieuwe mars genaamd Kings Squad. Tijdens het optreden van Joost A was er ook het solistische optreden van Rik Hoekstra met het mooie stuk Rhapsodie van André Waignein. Op trompet bracht hij, ook ter voorbereiding van zijn examen, een prachtig solistisch optreden ten gehore. Daarna werd het publiek verrast met het bijzonder stuk Alpina Saga waar, naast blaasmuziek, ook zang onderdeel van was. Hierdoor ontstond een sfeervol geheel met prachtige muzikale lijnen.

Tijdens het optreden van Joost A werd ook een bijzonder moment ingelast voor de jubilaris van dit jaar namelijk erelid Broer Terpstra. Hij is maar liefst 60 jaar muzikant geweest. Op 8/9 jarige leeftijd is hij begonnen, op cornet, bij it Heideblomke te Harkema. Vanaf 1971 is hij al lid van de muziekvereniging Joost Wiersma, eerst op bariton en later op bugel. Hij heeft veel voor de vereniging betekend, niet alleen als spelend lid, maar ook als bestuurslid (penningmeester en secretaris) heeft hij vele jaren voor de vereniging veel werk verzet. Ook is hij dirigent geweest van het B-orkest, waarbij mooie successen zijn behaald. Vanaf 2009 is Broer gestopt bij het A-orkest maar is lid gebleven van het B-orkest om op deze manier ook de jeugd te stimuleren in de blaasmuziek. Momenteel speelt hij ook nog met veel plezier in het Frysk Senioren Orkest en dirigeert hij muziekvereniging Ons Genoegen. Al met al een felicitatie en bijzonder woord van dank waard voor deze muzikale en toegewijde muzikant van Joost Wiersma. Zijn beide dochters, die in de voetsporen van heit, ook lid zijn van een fanfare, hebben ter ere van zijn jubileum hun heit toegesproken en zijn muzikale verleden in mooie woorden uiteengezet. Door de vertegenwoordiger van het OMF, de heer Doeke bij de Lei, is hij toegesproken en in het zonnetje gezet en heeft Broer Terpstra een gouden speld ontvangen.

Na dit feestelijk intermezzo heeft Joost A met Chimaera, de Glenn Miller Parade, en een arrangement genaamd Adèle, het nieuwjaarsconcert zeer gevarieerd afgesloten. Al met al een zeer mooie en bijzondere middag zo aan het begin van het nieuwe jaar 2017!

Foto’s van C, B, A orkest en publiek? En rondom jubilaris.