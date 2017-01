'Alleen schreeuwers op Facebook willen koopzondag'

Publicatie: zo 08 januari 2017 12.30 uur

DRACHTEN - "Slechts een aantal schreeuwers op Facebook houdt zich bezig met de koopzondag" dat vindt wethouder Jos van der Horst. Hij heeft deze woorden opgetekend in een column op de website van de SP in Smallingerland. De voorzitter van de SP-afdeling is er van overtuigd dat de komende gemeenteraadsverkiezingen in Smallingerland niet zullen gaan over de koopzondag. "Dat wat de mensen echt bezighoudt, is de vraag of ze de zorg nog wel kunnen betalen en dat het eigen risico veel te hoog is.

Jos van der Horst is ervan overtuigd dat een meerderheid in de gemeente tegen een koopzondag is. "Waar het tegenwoordig alleen nog om lijkt te draaien is beeldvorming. Zowel op nationaal als op gemeentelijk niveau lijkt het op een wedstrijdje ver plassen. Alles lijkt aangegrepen te worden om de pers te halen en de eigen persoon en/of de eigen partij te profileren."