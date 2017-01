Minne Zijlstra wint 44e crossloop Anjum

Publicatie: za 07 januari 2017 19.55 uur

ANJUM - Zaterdagmiddag heeft Minne Zijlstra de 44e crossloop van voetbal vereniging Anjum gewonnen. Zijlstra liep de afstand van 6,3 kilometer in een tijd van 24 minuten en 16 seconden.

's Morgens zouden de pupillen en junioren starten, maar vanwege de weersomstandigheden werd dit afgelast. De wandeltoch om 13.00 uur ging wel door en 35 deelnemers konden kiezen uit een versie van 7,5 of 10,0 kilometer. Onderweg was er voor de lopers een stop bij een koek-en-zopie stand in Morra.

Als afsluiting was er de crossloop waar 45 deelnemers zich voor hadden ingeschreven. Vanwege de gladheid was het parcours aangepast en iets verkort. De winnaars bij de crossloop: 1e elftal Minne Zijlstra; 2e elftal Oane Koree; 3e elftal Johan Jousma; Oudleden Sip Jaap Bos en bij de dames kwam Conny Visser als eerste over de finish. De sprintprijs was voor Auke de Boer.

FOTONIEUWS